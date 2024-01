Moggi: “La Juventus inizia a fare paura all’Inter”

Luciano Moggi, ex direttore sportivo della Juventus, ha commentato la lotta scudetto fra Inter e la Vecchia Signora nel corso del suo intervento odierno su Libero: “Il calcio è una materia che intriga, vengono fatti pronostici oggi che domani non hanno più valore e troppo spesso per incoerenza di chi li fa. Adesso si parla di un’Inter in difficoltà solo perché non è riuscita a battere a Marassi il Genoa, come se non fosse possibile fare un mezzo passo falso. Qualche giorno prima si sussurrava che l’Inter stava dominando il campionato, dopo il pari con il Genoa si legge che sente sul collo fiato e pressione dei bianconeri, quasi avesse paura di essere raggiunta e superata. Evidentemente la Juventus inizia a fare paura, essendo imbattuta da 13 partite. L’Inter resta la più forte, ha più capacità realizzativa e un centrocampo decisamente migliore, mentre la Juve gioca di contropiede, sa difendere anche il minimo vantaggio con il muro difensivo e riesce anche a far giocare male qualsiasi avversario: ne sa qualcosa la stessa Inter che all’Allianz non è andata oltre l’1-1”.

Foto: Twitter Luciano Moggi