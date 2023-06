Moggi: “Futuro della Juve incerto, potrebbe arrivare la cessione del club”

Dopo le vicende extra campo riguardanti la società Juventus, siamo vicini al termine di una stagione che ha regalato poche gioie ai tifosi bianconeri. Ai microfoni di Radio Bianconera, è intervenuto l’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi: “Solo un mago potrebbe rispondere alle domande sul futuro della Juventus. Io non so se la squadra rimarrà in mano agli attuali proprietari. Potrebbe venir fuori una cessione, ma non mi piace fare pronostici di questo genere”. Dopo l’addio del Presidente Andrea Agnelli era già circolata la voce di una possibile cessione o quantomeno dell’inserimento di soci di minoranza. La famiglia Agnelli non ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali in merito.

Foto: Twitter Moggi