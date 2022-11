Ospite su la 7Gold, l’ex dirigente della Juventus, Luciano Moggi, ha così commentato il terremoto di queste ore in casa Juventus: “Sono sorpreso, non me lo aspettavo. Chi potrebbe essere il presidente dopo Andrea Agnelli? Non escludo che possa essere una donna, non escluso che possa esserci questa rivoluzione alla Juventus”.

Foto: Twitter Moggi