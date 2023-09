MOFFI, VELOCITÀ E TECNICA. LA SPALLA DI OSIMHEN

Grande sorpresa ieri sera al Parco dei Principi, dove il PSG ha perso in casa 3-2 da un ottimo Nizza, guidato dal giovane tecnico italiano, classe 1989, Francesco Farioli, capace di una grande impresa in casa dei campioni di Francia. Alla doppietta di Mbappé, per il Nizza ha risposto una doppietta meno d’autore, ma decisiva. Mattatore della serata è stato Tarem Moffi, attaccante nigeriano di 24 anni. Due gol e un assist per lui. Bravo e sicuro nei due gol, ha puntato la difesa e, aiutato anche un po’ dalla fortuna, mette per due volte la palle alle spalle di Donnarumma. L’assist è un capolavoro: contropiede Nizza, Moffi parte da centrocampo e sfida in velocità Danilo. In area doppio passo, altro doppio passo, finta di crossare e palla sul secondo palo, manda al bar un centrale del PSG, che finisce a terra, mentre con gli occhi guarda la palla entrare in rete dopo il tocco di Laborde.

Storia incredibile la sua, un ragazzo nato in Nigeria, classe 1999, che si avvicina al calcio nel 2014 nelle giovanili del Buckswood FA. Nel 2017 approda in Europa, nei Paesi Baltici, iniziando nel Kauno Žalgiris, a Kaunas, in Lituania. Inizio con sole 8 gare disputate e un gol all’attivo. Nel 2019, passa al Riteriai, sempre in Lituania, a Vilnius. Qui esplode, con 29 presenze e 20 gol in stagione.

Nel mercato invernale del 2020 è stato acquistato dal Kortrijk, passando quindi nel più prestigioso campionato belga, con cui ha segnato 5 reti in 9 incontri fino alla sospensione del campionato per via della pandemia di COVID-19, torneo poi definitivamente interrotto.

Nel successivo mercato estivo, il 1º ottobre 2020, ultimo giorno di mercato (rinviato per via del Covid e lo slittamento dei campionati) è stato ceduto a titolo definitivo al Lorient, neopromosso in Ligue 1 francese. Ha debuttato nella massima divisione francese due settimane più tardi andando subito a segno nella vittoria per 3-1 sul campo dello Stade Reims.

Resta 3 anni al Lotient, dove disputa ottime annate. la migliore proprio nel 2020-21, con 14 gol in campionato. La scorsa stagione, realizza 12 reti, chiudendo la sua esperienza al Lorient con 86 presenze e 33 gol. Passa nel gennaio 2023 al Nizza, compiendo un salto in avanti con un club più ambizioso. L’impatto con la squadra della Costa Azzurra è formidabile, com 16 presenze e 6 gol in campionato, oltre ai 3 gol ij 4 presenze in Uefa Conference League, dove il Nizza arriva fino alla semifinale, mettendosi in mostra con un gol strepitoso, con una rovesciata magistrale lo scorso 14 aprile. Inizia questa stagione, la seconda nel Nizza, in maniera positiva, con 5 partite, 3 gol e 3 assist in Ligue 1, tra cui la doppietta vincente al PSG.