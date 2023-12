Modric: “Vincere un’altra Champions sarebbe fantastico. Ma sarà dura. Il Lipsia è un avversario complicato”

Luka Modiric, centrocampista del Real Madrid, è intervenuto al Premio AS 2023, parlando del sorteggio di Champions e sul momento del Real Madrid.

Queste le sue parole: “È un onore ricevere un riconoscimento da un media così importante. Sono molto grato ai tifosi per tutto, ma anche a tutto lo staff tecnico che ho avuto e a tutti i miei compagni. La Champions League? Sarebbe incredibile vincerlo ancora. Il Lipsia sta facendo molto bene nel suo campionato. Ma prima abbiamo Campionato e Coppa e dobbiamo concentrarci su quella. Abbiamo un brutto periodo. Voglio inviare molto incoraggiamento a tutti da qui, in particolare a David Alaba, che è il più recente. Non è facile per noi, ma teniamo duro e stiamo facendo bene. Speriamo di continuare così fino alla fine”.

Foto: twitter Real Madrid