Modric sul rinnovo: “Ne devo ancora parlare, ma voglio continuare al Real Madrid”

Il numero dieci del Real Madrid, il croato Luka Modrid, ha parlato alla vigilia della partita di Champions League da disputare ad Anfield contro il Liverpool. Il trentasettenne centrocampista ha risposto ad alcune domande sul rinnovo contrattuale, il classe ’85 è legato ai blancos fino al prossimo 30 giugno: “A proposito del mio rinnovo…Non ho ancora parlato con il club. Come l’anno scorso a questo punto. Sono molto calmo, questo posso dirlo. È noioso ogni volta che me lo chiedete, perché dico sempre la stessa cosa: mi sento bene e voglio continuare al Real Madrid. Ma devo parlare con il club, vedere cosa ne pensano e vedremo. Voglio continuare perché me lo merito, non perché me lo danno. Non mi hanno mai dato niente nella mia vita e non lo sarà ora. Indipendentemente da ciò che accadrà, nulla cambierà il mio rapporto con il Real Madrid: è il club della mia vita, qualunque cosa accada. Farò del mio meglio, come sempre, per meritare di continuare qui. E basta, non posso fare di più. Ho un ottimo rapporto con il club e questo non cambierà. Come l’anno scorso, non c’è fretta, siamo ancora nel mezzo. Ci sono molte sfide davanti e mi sto concentrando sul calcio. Vedremo cosa succederà”.

Foto: Twitter ufficiale Real Madrid