Modric: “Spagna tra le favorite, ma possiamo vincere. Yamal? Mi sento vecchio”

Il centrocampista della Croazia Luka Modric ha parlato così, come riportato da AS, il match d’esordio agli Europei per la sua Nazionale che sarà contro la Spagna: “E’ una delle favorite in questo torneo, una squadra di grande talento. In passato la base era Barcellona e Real Madrid, ma ora è diverso. L’allenatore sta dando più opportunità ad altri giocatori che quest’anno hanno giocato molto bene. Ha diversità tra gioventù ed esperienza. Sarà un duello difficile e spero che faremo del nostro meglio. Se lo facciamo come sappiamo, domani potremo ottenere un grande risultato”.

Su Yamal: “Quando sento queste cose mi sento molto vecchio. Non contano tanto gli anni, quanto ciò che si dimostra sul campo. Quest’anno Lamine Yamal ha fatto cose incredibili e tutti vedono in lui il grande pericolo della Spagna. “Ha un potenziale enorme e una grande carriera davanti a sé”.

Foto: Instagram Modric