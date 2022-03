Modric: “Sergio Ramos una leggenda del Real. Il “Bernabeu” deve accoglierlo bene”

Intervenuto nella conferenza stampa di presentazione della super sfida tra Real Madrid e PSG, Luka Modric ha parlato anche del ritorno di Sergio Ramos al Bernabeu, suo stadio per 16 anni a partire dal 2005, seppur solamente per la tribuna: “Parlo con Sergio quasi tutti i giorni, il Bernabéu deve accoglierlo con tutto l’amore. Sergio è una leggenda di questo club e uno dei migliori difensori della storia. Non si offenda nessuno, non lo dico perché gli sono amico ma è il miglior difensore che abbia visto al Real Madrid. Sono sicuro che, per tutto quello che ha dato, sarà accolto con affetto perché se lo merita“.

Foto: Twitter Real Madrid