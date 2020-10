Modric: “Ronaldo è un leader molto esigente. Giocare con lui è stato speciale”

Il centrocampista delle Merengues ha rilasciato un’intervista a Four Four Two e ha parlato anche del fuoriclasse della Juventus. Queste le parole di Modric: “Ronaldo? Siamo ancora in contatto, è stato speciale giocare con lui, è uno dei migliori della storia del calcio. Era un leader esigente al Real, pretendeva il masismo da tutti. Pallone d’Oro? Quando ho vinto mi ha scritto. Quando uno come lui ti manda un messaggio per congratularsi con te, significa molto, perché sa cosa vuol dire vincere, lo ha fatto tante volte. È stato un momento incredibile, il migliore della mia carriera personalmente. Il Pallone d’Oro è il più grande risultato individuale che ci sia”.

Foto: BeSoccer