Modric: “Rinnovo col Real? Non è il momento di parlarne, vivo nel presente”

Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, presente agli AS Sports Awards, è tornato a parlare anche del suo futuro, visto che ultimamente è stato spesso accostato a nuovi club: “Prolungamento con il Real Madrid? Ora non è il momento di parlare di questo. Vivo nel presente, concentrato su ciò che ho adesso. Vediamo cosa succede in futuro. Cerco di godermi ogni giorno, ogni sessione di allenamento. Sono di ottimo umore. Sono nel miglior club del mondo”.

Foto: Twitter Real Madrid