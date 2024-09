Modric: “Posso ancora dare una mano alla Nazionale. I Mondiali? Ci penso, ma sono ancora lontani”

Luka Modric, capitano della Croazia, ha parlato alla tv locale del suo Paese prima della gara di Nations League di questa sera contro il Portogallo, dove si è soffermato sulla sua voglia di giocare ancora con la Nazionale: “L’importante è che io sia qui perché sono ancora motivato come all’inizio, ho tanta voglia. Il mio più grande orgoglio e desiderio era giocare per la Croazia, sono felice di essere ancora qui a questa età. L’allenatore mi vuole, la Federazione e i miei compagni sono contenti. Per questo sono ancora qui, penso di poterli aiutare e sono qui per qualsiasi cosa abbiano bisogno”.

I Mondiali 2026? “Sono ancora lontani. Alla mia età non ho voglia di pianificare, vedremo. Da questo punto di vista non so quanto sia realistico. Devi giocare una partita alla volta. La voglia è quella di fare il meglio possibile nella Nations League quindi vedremo cosa succederà dopo. Non so quanto sia realistico, devi ascoltare il tuo corpo e vedere come ti senti”

La Nazionale? “Ci sono tanti giocatori di talento nella Nazionale che possono diventare titolari in futuro, come lo eravamo noi quando siamo arrivati. Charlie, Dudu, io e poi Brozović. Sicuramente il talento c’è e quando sei circondato da giocatori più giovani ti rendono giovane e ti fanno dare il massimo e lottare con loro”.

Foto: Instagram Croazia