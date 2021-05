Modric: “Orgoglioso di poter vestire ancora la maglia del miglior club del mondo”

Dopo il rinnovo col Real Madrid fino al 2022, Luka Modric ha pubblicato un post sui suoi canali social per ringraziare la società ed esprimere le sue sensazioni di poter far ancora parte di un club così prestigioso come il Real Madrid: “Felice e orgoglioso di continuare a vestire la maglia del miglior club del mondo”.

Feliz y orgulloso de seguir vistiendo la camiseta del mejor equipo del mundo. ✍️❤️🙏 #HalaMadrid pic.twitter.com/H4Hq6cpXpR — Luka Modrić (@lukamodric10) May 25, 2021

Foto: Marca