Modric: “Non ci aspettavamo questa situazione, due vittorie sono fondamentali. Non dobbiamo pensare agli altri risultati del girone”

“Non ci aspettavamo di trovarci in questa situazione, è successo quello che nessuno si aspettava. Cercheremo di giocare due partite vere, due vittorie sono fondamentali, spero che gli altri risultati coincidano e che ci qualifichiamo direttamente agli Europei. Credo che potremo ripetere la partita di Rujevica contro la Lettonia” .

Sugli infortuni:

“Credo che sarà per noi una motivazione in più. Quelle assenze per noi sono un grosso problema, sono tutti giocatori importanti per la nostra squadra. Non ci sono e quelli di noi che ci sono devono fare del nostro meglio per sostituirli. Ci siamo allenati molto bene in questi cinque giorni, è bello stare insieme ancora un po’. Trasferiremo sul campo tutto quello che abbiamo fatto ” .

Sulla partita tra Armenia e Galles:

“Con una vittoria, l’Armenia resta in corsa per la qualificazione agli Europei, quindi in quella partita tutto è aperto. L’Armenia è una squadra di qualità, abbiamo giocato contro di loro due mesi fa, ma non era facile. Anche se abbiamo vinto, si vedeva la loro qualità. Hanno giocatori che possono decidere la partita con una mossa. Grave anche il Galles, che era praticamente “fuori”, ma che si è rimesso in corsa nell’ultimo ciclo di partite. Dobbiamo però concentrarci su di noi, se gli altri risultati coincidono, ottimo, ma non dobbiamo scivolare pensando a quello che succederà nelle altre partite” .

Sul ritorno di Marko Pjaca:

“Sono felice che Marko sia di nuovo con noi. Si sa quanto fosse importante per la Nazionale prima dell’infortunio. Ha avuto alcuni anni difficili, sta cercando di tornare al suo vecchio livello, ma penso che abbia scelto la strada giusta. È arrivato in un club che lotta per i vertici del calcio croato, sta giocando bene a Rijeka, siamo molto contenti per lui e crediamo che ci aiuterà se l’allenatore deciderà di farlo giocare” .

Su Pasalic:

“Marco mi ha fatto una bella impressione. Non ho avuto la possibilità di guardarlo molto, forse una o due partite, ma era ovvio che avesse qualcosa di diverso. Come Marko, ha lavorato molto bene questa settimana, ha dimostrato di avere le qualità per la Nazionale. Se il ct gli darà una possibilità, dimostrerà che è lì di diritto. E’ un giocatore con un profilo diverso che prima non avevamo”.

Sull’infortunio di Kovacic:

“Mateo ci mancherà. Lui, Brozović ed io lavoriamo abbastanza bene insieme, anche se non si è visto nelle ultime due partite. Cercheremo di sostituire Mateo nel miglior modo possibile”.

