Modric: “Non abbiamo altra scelta, dobbiamo battere l’Italia”

Dopo il pareggio per 2-2 contro l’Albania, la Croazia ha un’unica strada per accedere agli ottavi di finale di Euro2024: vincere l’ultima partita contro l’Italia (in programma per lunedì 24 ore 21.00). Intervenuto in zona mista, il capitano della Croazia, Luka Modric, ha così parlato: “Non abbiamo altra scelta, dobbiamo battere l’Italia. Possiamo farcela solo se giochiamo come nel secondo tempo contro l’Albania. Anche contro l’Italia sarà molto difficile: sono una squadra forte e ben organizzata con un ottimo allenatore”.

Foto: Instagram Modric