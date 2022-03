Modric: “Noi e il PSG abbiamo la stessa pressione. Serve personalità. Mbappé? Chiunque lo vorrebbe come compagno”

Domani Real-Psg, match di ritorno degli ottavi di Champions. Queste le parole in conferenza stampa di Modric: “Ogni partita è diversa e dipende da cosa ci chiede l’allenatore, dobbiamo cercare di seguirlo. Domani la cosa più importante è giocare con personalità. Se lo faremo, avremo molte più possibilità di passare il turno. Mbappé? Non vogliamo che nessuno si infortuni, spero che Kylian stia bene. Se giocherà è perché è al 100%: non giochi queste sfide se non sei al top. Credo comunque che qualsiasi calciatore voglia averlo come compagno. Casemiro out? È dura, ma abbiamo altri giocatori che possono fare bene, come Valverde o Camavinga. Entrambi vogliamo passare il turno. Loro sognano di vincere la Champions League e faranno di tutto per riuscirci, noi ne abbiamo vinte quattro in cinque anni e sembra una cosa normale ma è difficile. Abbiamo tutti la stessa pressione”.

FOTO: Twitter Real