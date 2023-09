Modric: “Nessuno è contento quando non gioca. Futuro? Se non sarò importante per il Real, vedremo cosa fare”

Durante la lunga intervista concessa al media croato Sportske Novosti, Luka Modric, centrocampista del Real Madrid e della nazionale, ha così commentato le ultime esclusioni dal 1′ con i Blancos: “Nessuno è contento quando non gioca”, ha detto il croato. “Mi risulta strana questa sensazione dopo tutta la mia carriera. Però va bene così, decide l’allenatore e ha i suoi motivi”.

Poi ha proseguito parlando del rinnovo: “Il Real voleva che restassi e io uguale. L’unica condizione che ho posto è che mi trattassero come un giocatore competitivo, non che mi tenessero in rosa per meriti passati. Mi hanno detto che nulla sarebbe cambiato e ho firmato per quello. So che abbiamo molta competizione a centrocampo, che ci sono giovani di primo livello e per quello sono al Madrid. Noi più esperti dobbiamo aiutarli, ho chiaro il mio lavoro e lo fare per essere tra i protagonisti della stagione”.

Infine, sul futuro: “Vedremo come si svilupperanno le cose. Se in futuro non sarò importante penseremo a cosa fare. Mi sono arrivate altre offerte ma il mio obiettivo è sempre stato il Real Madrid. Alla mia età devi vivere tutto al massimo possibile. Tutti dicono che non è facile adattarsi alla nuova realtà dopo che hai giocato a calcio tutta la vita”.

Foto: Twitter Real Madrid