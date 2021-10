Modric: “Lo Shakhtar gioca meglio da quando è arrivato De Zerbi”

Luka Modric ha parlato così in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Shakhtar: “È una partita molto importante per noi, abbiamo perso l’ultima in casa e non possiamo più sbagliare. Dobbiamo giocare con fiducia, come abbiamo fatto a inizio stagione. Siamo pronti”.

Pallone d’Oro? “Ci sono diversi candidati che possono vincerlo. Per me Benzema può farcela, lo spero. Se lo merita per come ha giocato e per la sua carriera, è sempre stato ai massimi livelli e ha vinto una competizione con la Francia”.

Lo scorso anno avete perso con lo Shakhtar.

“Sono una squadra forte, ma vogliamo fare una buona partita e vincere. L’anno scorso hanno dimostrato di essere forti, ci aspetta una sfida difficile e speriamo finisca diversamente. Hanno cambiato allenatore e gestiscono più il possesso, vogliono impostare sempre da dietro e penso giochino meglio dell’anno scorso”.