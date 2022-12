Modric: “La mia Croazia è come il Real Madrid”

Luka Modric fomenta l’ambiente Croazia dopo l’incredibile Mondiale da vicecampione del mondo che sta disputando la squadra di Dalic. Ecco il paragone tra Croazia e Real Madrid effettuato dal centrocampista madridista: “La mia Croazia è come il Real Madrid perchè il dna del Real è quello di combattere sempre, senza mai mollare. E’ lo stesso per la mia Croazia, non molliamo mai e combattiamo sempre”.

Foto: Instagram Modric