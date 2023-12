Modric: “Il mio piano per il 2024? Continuare a scrivere la storia del Real Madrid e vincere trofei”

Luka Modric ha le idee chiare per il 2024. Il croato del Real Madrid, ai canali ufficiali del club, ha così parlato sul futuro e sul nuovo anno: “Il mio piano è continuare a scrivere la storia del Real Madridl. vincere partite e trofei. Spero che ciò accada in questa stagione. Il mio obiettivo è godermi ogni momento, perché non si sa mai quanto durerà nel miglior club del mondo”.

Foto: twitter Real Madrid