Modric: “I dettagli faranno la differenza. Sono qui per raggiungere un’altra finale”

Insieme a Carlo Ancelotti, ha parlato in conferenza stampa Luka Modric, alla vigilia della gara contro il Manchester City.

Queste le sue parole: “Siamo vicini a fare qualcosa di storico. Penso che tutti questi titoli vinti parlino già tanto di noi. Le sensazioni sono comunque molto buone e dovremo goderci il momento. La cosa più importante di questo gruppo è che siamo uniti”.

Sulla partita d’andata e sui singoli: “Ci sono giocatori come Vini e Rodrygo che hanno dimostrato di saper risolvere queste partite ma la cosa più importante è la squadra. Credo che i primi 20 minuti dell’andata loro siano stati migliori di noi ma poi abbiamo giocato bene”.

Sulle motivazioni: “Le sensazioni sono molto positive, bisogna godersi al massimo questa partita, ciò che stiamo facendo è qualcosa di grande e bisogna godersi il momento. Sarebbe la sesta finale di Champions, ma la motivazione principale è quella di giocare una partita del genere con la maglia del Real Madrid, daremo tutto, anche più di ciò che crediamo di poter dare. Siamo vicini a raggiungere qualcosa di storico. Io sto bene, ricordo nel 2015 quando mi sono fatto male prima delle partite contro l’Atletico e la finale con la Juve, quindi adesso curo molto il mio fisico e sono qui per dare il massimo. I dettagli faranno la differenza e noi siamo qui per questo, per raggiungere un’altra finale”.

Foto: twitter Real Madrid