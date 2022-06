Modric: “Giocare così tante partite ravvicinate è disumano. Per fortuna sono finite”

Luka Modric, capitano della Nazionale croata, ha parlato a Nova TV, analizzando questo ciclo di gare ravvicinate, che sono state complicate per ogni Nazionale.

Queste le sue parole: “Certo che siamo contenti della vittoria sulla Francia ma soprattutto per aver chiuso questa parte del torneo. Meritavamo di vincere contro i francesi e anche in passato siamo spesso stati vicino a farlo ma non ci eravamo riusciti. Adesso ci siamo riusciti e siamo felici”.