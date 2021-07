Modric: “Felice di aver ritrovato Ancelotti, vogliamo vincere come in passato”. Il video

Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha rilasciato alcune dichiarazioni durante il suo primo giorno di allenamento della sua decima stagione con i Blancos. Queste le sue parole:

“I primi allenamenti stanno andando molto bene, sono felice di essere tornato. Torno con tanto entusiasmo, con la voglia di lavorare per fare una buona stagione e di mettermi a disposizione per la squadra. Il primo giorno di allenamento dopo 10 anni che sono qui lo affronto come il primo in cui sono arrivato. lo affronto con molto entusiasmo. Sono felice di ritrovare i miei compagni di squadra. Sono molto contento di aver ritrovato Ancelotti dopo diversi anni. È un grande allenatore, è una gran gioia per noi. Spero che possa avere successo anche nella sua seconda avventura con questo club. Vogliamo vincere come in passato”.

🤩 ¡@lukamodric10 inicia su 🔟ª temporada en el @RealMadrid!

📹 Escucha sus declaraciones tras su vuelta a #RMCity. pic.twitter.com/FOmTLzulxV — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 24, 2021

Foto: Twitter Real Madrid