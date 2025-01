Modric esalta il Real: “Successi del genere possono darti tanta autostima”

Il Real Madrid ha vinto nel recupero della gara contro il Valencia, rimontando in 10 uomini al Mestalla.

Luka Modric, a Canal+, ha raccontato l’importanza di un successo del genere: “È sempre bello battere qualche record. Raggiungere quel numero di partite ed eguagliare leggende come Pirri e Míchel è motivo di orgoglio. Dobbiamo continuare”

La partita del Mestalla? “Ancora una volta abbiamo dimostrato il grande carattere della squadra. Non abbiamo smesso di credere. Non ci siamo arresi e alla fine siamo riusciti a recuperare da una partita molto difficile. Non stavamo andando bene, soprattutto nel primo tempo, e molto meglio nel secondo. Siamo stati sfortunati con il rigore e il gol annullato, ma abbiamo continuato a crederci e siamo riusciti a rimontare. Queste sono vittorie che possono portarti a vincere titoli”.

Ritorni? “Sembra che quando le cose diventano più difficili iniziamo a reagire e a mostrare la nostra fede. Questo è tutto ciò che ti insegna questo club: non mollare mai. Abbiamo vissuto molte notti come questa. È molto bello vincere così. Vorremmo vincere le partite prima e giocare meglio, ma sapere che puoi vincere in questo modo ti dà un’enorme sicurezza. il primo posto? È presto, ma è bello. Un mese fa eravamo in una situazione difficile e ora siamo leader, anche se con una partita in più. È sempre bello dormire da leader. Sappiamo che possiamo migliorare, c’è tanta qualità nella squadra e, soprattutto, tanta unità”.

Foto: twitter Real