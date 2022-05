Modric elogia Ancelotti: “E’ una persona eccezionale. Se siamo un bel gruppo è grazie a lui”

Ai microfoni di Radio Marca ha parlato Modric che ha elogiato Carlo Ancelotti, sottolineando come sia riuscito a far diventare un gruppo coeso il Real Madrid: “È un grande allenatore, uno dei migliori nella storia di questo sport. Quello che vorrei sottolineare di più è la sua persona, il suo modo di essere, la sua umiltà, il suo modo di trattare le persone; come si prende cura del giocatori, come parla con loro… Questa è la cosa migliore di Carlo. E ovviamente, se abbiamo questa bella atmosfera, è in parte merito suo. Spero che finisca nel miglior modo possibile, e sarà così grazie a lui. Con il suo modo di essere ha convinto i giocatori a essere più un gruppo. E siamo un gruppo vero, umile, ci aiutiamo a vicenda. Tutto grazie a Carlo”

Riguardo il suo futuro il centrocampista croato esclama: “Io e la società stiamo parlando, abbiamo un bel rapporto. C’è fiducia, andiamo molto d’accordo. Ma ora c’è la finale ed è questa la cosa più importante. Non voglio pensare ad altro”.

Foto: Twitter Modric