Modric: “Dispiace che Benzema se ne vada, ma ognuno ha il suo percorso in carriera”

Intervenuto in conferenza stampa direttamente dal ritiro della Nazionale croata, il centrocampista del Real Madrid, Luka Modric, ha così parlato del suo futuro: “Ho in mente solo la nazionale, quanto al Real Madrid ho già detto tutto tante volte e non vorrei ripetermi”.

Infine, un messaggio per Karim Benzema: “Ho già detto cosa penso di lui, dispiace che un giocatore così eccezionale se ne vada ma ognuno ha il suo percorso di carriera e fa ciò che ritiene sia meglio per sé. Lo ringraziamo per tutto ciò che ha fatto per il Real Madrid e gli auguriamo buona fortuna”

foto: twitter real