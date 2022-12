Modric: “Croazia? Nessuno ci calcolava, ora diamo tutto contro l’Argentina”

Luka Modric sta vivendo un Mondiale da urlo, sebbene l’età, purtroppo per gli amanti del calcio, non sia più quella di un giovincello. Intervenuto a RTVE, ha parlato della sua Croazia e della semifinale che disputerà questa sera contro l’Argentina di Messi: “Quando parlavo della Croazia, nessuno ci calcolava, nessuno ci dava per favoriti perché siamo ‘piccoli’. Invece, ciò che stiamo facendo è davvero incredibile. Contro l’Argentina giocheremo la partita più bella della nostra vita”.

Foto: Twitter Uefa