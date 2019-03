Modric su CR7: “Lo ammetto, ci manca. Ma è insostituibile”

Alla vigilia del ritorno di Champions League contro l’Ajax, Luka Modric ha parlato in conferenza e si è soffermato su Cristiano Ronaldo: “E’inutile nasconderlo, ci manca non poco. Abbiamo provato diverse soluzioni, ma non è semplice sostituire chi segna mediamente 50 gol a stagione. Contro il Barcellona abbiamo costruito, ma non siamo riusciti a concretizzare. Adesso è inutile lamentarci per i prossimi dieci anni, Ronaldo non è più qui e sono state prese altre decisioni. Il futuro di Bale? Lo vedo qui, tutti i calciatori vivono momenti difficili, è accaduto anche a me. Ma non possiamo dimenticare quanto ha fatto per il Real”.

