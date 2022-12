Modric contro Orsato: “È uno dei peggiori che conosca, un disastro”

Si è concluso in semifinale il cammino della Croazia nell’edizione della Coppa del Mondo in Qatar. E c’è stato un pizzico di rabbia e contestazione nelle parole di Luka Modric che, a fine match, ha avuto da ridire sull’arbitraggio dell’italiano Orsato: “Siamo stati bene in campo fino al rigore, che per me non c’era, perché Alvarez tira e colpisce il nostro portiere – ha spiegato il centrocampista croato-. Guardate, di solito non parlo di arbitri, ma oggi è impossibile non farlo. Orsato è uno dei peggiori che conosca e non parlo solo per oggi perché ha arbitrato molte volte le mie partite e non ho mai un buon ricordo di lui. È un disastro”. Infine, ha così concluso: “Detto questo, l’Argentina ha meritato di andare in finale e faccio i miei complimenti a tutti loro. Ma il primo rigore ci ha ucciso. Ora proveremo a fare il massimo per la finale 3/4 posto e proveremo a vincerla“.

Foto: Instagram Modric