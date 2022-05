Modric: “Con il PSG 15-20 minuti folli. Certe imprese sono nel DNA di questo club”

Luka Modric ha ricevuto quest’oggi il premio MARCA Leyenda. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista del Real Madrid a margine della celebrazione: “Le rimonte? Contro il City è stato complicato perché mancava poco tempo, ma squadra e tifosi ci hanno creduto fino alla fine. Fa parte del DNA di questo club. Quella col PSG è stata divertente, sono stati circa 15-20 minuti di follia. È molto difficile spiegare cosa succede al Bernabéu nelle notti di Champions. Da lì è iniziato il nostro cammino verso Parigi, speriamo di vincere.

Restare al Real fino al ritiro? Ho fiducia. Come ho detto più volte, il Real Madrid è la mia casa, sono molto felice nel club in questa città, mi sento amato dai tifosi. Anche la mia famiglia è molto felice. Spero di continuare per altri anni e spero di poter finire la mia carriera qui“.

Foto: Twitter Real Madrid