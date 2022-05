Modric: “Ancelotti uno dei più grandi della storia del calcio. Il City? Sappiamo che sarà dura, ma avremo le nostre chance”

Luka Modric, centrocampista del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida fra i blancos e Manchester City.

Queste le sue parole: “Non vediamo l’ora di scendere in campo, sappiamo cosa fare, sarà la partita più importante della stagione. Dobbiamo fare una grande partita per cercare di conquistare la finale. Abbiamo molta fiducia, sappiamo di non aver disputato una grande partita a Manchester ma siamo comunque riusciti a segnare tre gol. Questa squadra ha qualità e carattere, siamo il club che ha vinto più Champions League, questo è un fattore che conta tantissimo. Sappiamo che sarà durissima ma avremo le nostre chance”.

Che messaggio volete mandare ai tifosi? “Dobbiamo scendere in campo con fiducia, energia e aggressività e dimostrare di essere la miglior squadra del mondo. Dobbiamo mettere in campo tutto, anche i tifosi saranno importantissimi”.

La migliore stagione: “Posso solo dire di essere contento della mia stagione, ma ci aspettando ancora tante sfide. Mi piace avere responsabilità dentro e fuori dal campo, non mi sono mai tirato indietro. Credo che nel 2018 ho fatto meglio, ma anche perché abbiamo vinto la Champions e fatto la finale dei Mondiali, ma mai dire mai anche quest’anno”.

Sulla fortuna: “Lasciate che pensino quello che vogliono, ma arrivare qui non si ottiene solo con la fortuna. È un po’ ingiusto, ma ci fa ridere”.

Su Ancelotti: “Per me è uno dei più grandi allenatori della storia di questo sport, averlo di nuovo con noi ci ha resto davvero felici”.

Foto: Twitter Real