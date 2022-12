Modric: “Al gol del Brasile tutti ci davano per morti, ma abbiamo dimostrato di non mollare mai”

La Croazia elimina il Brasile e vola in semifinale. Dopo il successo ai calci di rigore contro la Seleçao, Luka Modric ha così parlato a Europa Pass: “Tutti ci davano per morti, ma noi abbiamo dimostrato di non mollare mai. Abbiamo quasi perso quando hanno segnato. Penso che ci abbiano tutti dati per morti, ma abbiamo dimostrato ancora una volta che non ci arrendiamo mai, che la nostra fede è enorme“. Poi prosegue: “Sicuramente nessuno pensava che potessimo arrivare a tanto, ma tra di noi abbiamo avuto fiducia e abbiamo un’ottima squadra, con giovani che hanno portato un’altra qualità. Sono molto felice di essere in semifinale quattro anni dopo, è impressionante”.

Infine, sul portiere DominikLivakovic: “È stato impressionante ai rigori, ma non solo lì, ma per tutta la partita. Ha fermato tanti tiri e ha dimostrato di essere un grande portiere, sono contento per lui. Ora dobbiamo riposare perché una partita dura ci aspetta in semifinale”,

Foto: Instagram Modric