Modric: “Abbiamo meritato la qualificazione, dimostrando di essere un top team”

Il capitano della Croazia, Luka Modric ha parlato alla stampa dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Qatar 2022.

Queste le sue parole: “Siamo felicissimi di essere agli ottavi, penso che ce lo siamo meritato, soprattutto per il tipo di partite che abbiamo giocato nelle ultime due uscite. Abbiamo giocato una partita molto buona, ci sono stati momenti in cui abbiamo avuto difficoltà, hanno avuto troppe grandi occasioni. Ma avremmo potuto anche noi risolvere la partita. Abbiamo messo tutto in campo. Viviamo tutti per questo. Abbiamo raggiunto il primo obiettivo, il passaggio del girone, e ora andiamo avanti. Oggi abbiamo dimostrato di essere un top team e di poter giocare contro chiunque. Chiunque incontreremo agli ottavi saprà che con noi non sarà facile”.

Foto: twitter FIFA