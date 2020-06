Modric: “A Buffon auguro tutto il bene, ma il rigore di Real-Juve c’era”

Il centrocampista Luka Modric, attualmente in forza al Real Madrid, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport. Di seguito alcune sue dichiarazioni.

“Real-Juve? Per me il rigore c’era. Lucas Vazquez è stato spinto quando stava calciando da pochi passi. Che senso avrebbe avuto simulare? Poi ho vissuto situazioni simili e capisco chi protesta, ma non dovrebbero esserci differenze tra un rigore al 30’ e al 95’. A Buffon, comunque, auguro tutto il bene: è un grande. Cristiano Ronaldo è tra i più grandi calciatori di sempre. Al Real ci è mancato per i gol e il carattere: Cristiano vuole sempre vincere, ci motivava e ci faceva reagire. Come persona poi è da 10 e lode, ha un cuore grande, è sempre pronto ad aiutare chi ha bisogno”.

Foto: Twitter personale