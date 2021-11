Modolo e l’esordio in Serie A: “Ho esaudito un sogno. La vittoria contro la Roma ha reso tutto ancora più indimenticabile”

Marco Modolo, capitano del Venezia, ha fatto il suo esordio personale in Serie A contro la Roma. Un lungo percorso con i lagunari iniziato dalla D fino appunto alla massima divisione. Ecco le sue parole in conferenza stampa: “ll Marco bambino sognava questo momento, il 27 maggio l’avevamo conquistata e il 7 novembre ho esaudito quel sogno che è un po’ di tutti coloro che iniziano a giocare a calcio. Sicuramente è stata una giornata speciale e abbiamo fatto una vittoria importantissimo, le due cose hanno combaciato e quindi mi terrò dentro la cosa per sempre. Obiettivi? Credo ci voglia molto equilibrio, soprattutto in un gruppo come il nostro, da questo punto di vista la società è straordinaria, specialmente quando le cose vanno male non ci fa mancare mai il suo supporto. Un esempio sono i rinnovi di contratto nelle settimane scorse fatti durante alcuni risultati negativi, puntano sulla persona, non puntano su un calciatore solo se le cose vanno bene. Da nessuna parte i rinnovi di contratto o gli stipendi vengono pagati prima quando le cose vanno male, Niederauer invece vuole dare segnali di appoggio, quindi nei momenti difficili dove sembra andare tutto storto qui hai sempre una mano pronta ad aiutarti, questo è fondamentale”.

FOTO: Sito Venezia