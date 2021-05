Modolo: “Ancora fatico a crederci. Zanetti avrà una grande carriera”

Il capitano del Venezia Marco Modolo ai microfoni di Rai Sport ha parlato così della promozione in Serie A : “La stagione è stata molto positiva fin dall’inizio, abbiamo fatto un grande campionato. Ai play off sapevamo di non essere favoriti, ma ci abbiamo messo più cuore delle altre e alla fine la vittoria è meritata. Siamo davvero molto contenti per tutti i tifosi, per le nostre due città, che se lo meritano dopo tantissimi anni bui. Ci spiace solo che non fossero allo stadio, ma sappiamo di avergli regalato un grande sogno. Ancora faccio fatica a credere in quello che abbiamo fatto. Ad agosto forse lo capiremo. Zanetti è stato quello che ha creduto più di tutti in noi e avrà una grande carriera perché se la merita. Poggi e Collauto sono i nostri dirigenti, ma anche i nostri primi tifosi e compagni”.

Foto: Sito Venezia