Modifica statuto FIGC, Casini: “Mi aspetto buonsenso, non siamo contro nessuno”

È appena cominciata l’Assemblea Federale Straordinaria per la modifica dello Statuto della FIGC, presso l’Hotel Hilton Rome Airport di Fiumicino. Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, entrando all’assemblea ha dichiarato: “Mi aspetto buonsenso. Tutte le squadre credono si possa fare di più per le nostre istanze, che non sono contro nessuno, ma mirano a migliorare il funzionamento del calcio italiano. Chiediamo maggiore autonomia e una rappresentanza più equa, in linea con il peso economico della Serie A negli organi federali”.

