Modesto: “Partita bruttissima, con questo atteggiamento non si va da nessuna parte”

Tante difficoltà a Crotone, con il doppio esonero Modesto e Marino e una salvezza che pare sempre più un miracolo. Ieri l’ennesima sconfitta contro il Brescia, così a fine gara il tecnico Modesto senza mezzi termini: “Con questo atteggiamento non si va da nessuna parte. Abbiamo fatto una bruttissima partita. Sempre arrivati secondi sul pallone e non abbiamo vinto un contrasto. Una squadra che deve salvarsi non può avere questo atteggiamento. Noi li abbiamo aiutati a vincere e a fare la prestazione che hanno fatto. Sono deluso e arrabbiato. Ora voglio giocatori che nelle restanti 15 partite giochino con il sangue agli occhi”.

FOTO: Sito Crotone