Modena, Tesser: “La Reggina è prima con merito. Poli? Giocatore dalla grande esperienza”

Il Modena ospita la capolista Reggina (gara in programma domani alle ore 14:00) in una gara tutt’altro che semplice. Attilio Tesser, attuale allenatore dei canarini, presenta la sfida in conferenza stampa con l’obiettivo di interrompere la striscia negativa di tre sconfitte consecutive: “Dobbiamo fare i complimenti per quello che finora ha fatto la Reggina. Noi abbiamo lavorato tanto e bene in queste settimane. Abbiamo lavorato sul piano dell’entusiasmo oltre che tattico. Gli infortuni? Abbiamo perso tanto giocatori, ma non ne abbiamo mai parlato e così vogliamo continuare per non avere alibi”. Sull’arrivo di Poli poi afferma: “In virtù di questa situazione la società ha pensato ad un innesto nuovo in mediana, un giocatore dalla grande esperienza e che sono convinto che ci darà entusiasmo. Serve solo il tempo per metterlo in condizione. De Maio? È tornato a disposizione. La società ha fatto una scelta: ne abbiamo discusso e ora torna a disposizione. È e rimane un patrimonio della società. La Reggina è prima in classifica con merito. Ammetto che è la squadra che mi è piaciuta di più in questo avvio ed è merito di Inzaghi. Dovremo essere molto bravi, ho fiducia di avere le possibilità di fare bene”.

Foto: sito Modena