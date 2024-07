Modena, Santoro: “Il mister è un martello e ci spinge sempre a fare meglio. Spero di trovare presto il primo gol con questa maglia”

Direttamente dal ritiro del Modena, Simone Santoro, riscattato a giugno dal Perugia, ha parlato ai microfoni ufficiali del club e ha fatto il punto sul ritiro e sugli obiettivi per la prossima stagione. Di seguito le sue parole:

“Fin dal primo giorno il mio obiettivo è stato guadagnarmi la riconferma sul campo, ci sono riuscito e ora spero ripagare la fiducia della società, che ha fatto un investimento importante su di me. Stiamo lavorando molto bene per mettere benzina sulla gambe, il mister è un martello e ci spinge sempre a fare meglio. Sappiamo che qui in ritiro si costruisce la base per la stagione, si sta creando un gruppo sano e unito, fatto di uomini con valori importanti. A livello personale spero di trovare presto il primo gol con questa maglia, sarà un’emozione indescrivibile”.

Foto: sito ufficiale Modena