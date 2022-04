Modena, parla Rivetti “I tifosi mi hanno chiesto l’Europa. La Serie A? Non siamo in B per vivacchiare”

Carlo Rivetti, presidente del Modena neo-promosso in Serie B, ha parlato ai microfoni de “La Gazzetta dello Sport“: “La gente mi chiede la A? Se è per questo, l’altro giorno allo stadio e per strada, anche l’Europa. Cosa ho risposto? Eh, con calma, con calma, vedremo, magari ci arriveremo.

I salti mortali mi fanno paura, quindi bisogna programmare, capire e fare bene le cose. Noi non ci fermiamo, ma quando spendo parole faccio seguire i fatti. Proprio per questo bisogna andare “step by step” con concretezza e realismo. Noi siamo in B non per tornare indietro e ancor meno per vivacchiare. Dire di puntare alla A subito sarebbe dire una cosa prematura, poi si vedrà…“.

Foto: Facebook Modena