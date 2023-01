Modena, divieto di trasferta a Terni per i tifosi residenti in Emilia-Romagna. La nota del club

La Prefettura di Terni (Ufficio Territoriale del Governo) ha emesso un dispositivo in merito al “divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella Regione Emilia Romagna, con annullamento e rimborso di quelli eventualmente già venduti” per la gara tra Ternana e Modena.

Il club emiliano ha comunicato anche quanto segue: “Il Modena FC esprime sorpresa, soprattutto per le tempistiche del provvedimento ed esprime massima solidarietà nei confronti dei propri tifosi, di coloro che avevano già programmato la trasferta e acquistato il tagliando per assistere alla gara di Terni ed essere, come sempre, con passione e civiltà, vicini alla squadra”.

Foto: logo Modena