Modena, conferme su Paolo Bianco (da ieri nella lista per la panchina)

Il Modena cambierà allenatore, malgrado Attilio Tesser abbia un contratto in scadenza nel 2024. Ieri vi abbiamo parlato di un nome autorevole, quello di Pippo Inzaghi, in lista. Ma ci sono conferme anche su Paolo Bianco, nome accostato proprio ieri in esclusiva da Sportitalia al Modena, ulteriore indizio che il club sta valutando una mini lista prima di decidere. Bianco lascerà a fine stagione lo staff di Max Allegri per una svolta professionale.

Foto: modena logo