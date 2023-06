Dopo Jacopo Manconi, ecco Matteo Cotali. Il Modena chiude un altro colpo a pagamento zero, prendendo il terzino classe 1997 in scadenza di contratto con il Frosinone. Pronto un contratto triennale, confermato quanto era emerso cinque giorni fa proprio da Frosinone con una trattativa in stato avanzato e ora in dirittura.

Foto: twitter Frosinone