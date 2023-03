Modena-Ascoli, infortunio per l’arbitro Gariglio: 9′ di recupero. Esordio in Serie B del quarto uomo Ceriello

Ben nove minuti di recupero nella prima frazione di gioco della ventisettesima giornata di Serie B tra Ascoli e Modena. L’arbitro del match, il signor Matteo Gariglio, ha avvertito un fastidio muscolare. Un problema che lo ha costretto ad abbandonare il campo e, come come da prassi, far subentrare il quarto uomo Ceriello. Per lui si è trattato dell’esordio assoluto in Serie B.

Foto: Facebook AIA