Di Lorenzo: “Leao il più difficile da marcare, a Bari cercheremo di fare una grande gara”

Giovanni Di Lorenzo, terzino e capitano del Napoli, ai canali ufficiali della FIGC direttamente dal ritiro a Coverciano ha rilasciato queste dichiarazioni:

“È sempre bello tornare a Coverciano e lavorare con i compagni, fa piacere che anche sabato a Bari lo stadio sia pieno, con la spinta dei tifosi è più bello giocare. Cercheremo di fare una grande partita per renderli orgogliosi”.

Sui migliori terzini del mondo in questo momento: “Alexander Arnold mi piace tantissimo, poi anche Cancelo e Hakimi. Un terzino che ammiravo da piccolo? Maicon è stato un giocatore che guardavo, un campione. Negli ultimi anni credo che il terzino sia il ruolo che è cambiato di più nel calcio, con un’evoluzione positiva e nuove collocazioni in campo per mettere in difficoltà l’avversario”.

Sull’avversario più forte affrontato: “Leao devo dire che veramente forte, difficile da affrontare e da marcare”.

Foto: Instagram Di Lorenzo