Riparte anche la MLS: accordo trovato con i calciatori

Riparte anche la MLS, dopo esser stata sospesa a causa della pandemia da Covid-19 il 12 marzo scorso. Nella giornata di ieri è stato trovato un accordo con i calciatori per poter riprendere la stagione.

“Il nuovo CBA -si legge nel comunicato- durerà fino al 2025 e include un accordo su un piano per riprendere la stagione 2020 con un torneo a Orlando, ha confermato il commissario MLS Don Garber in una videoconferenza con i media mercoledì pomeriggio. I dettagli completi, comprese le date specifiche e il formato della competizione per il torneo di Orlando, dovrebbero essere rivelati nei prossimi giorni.”