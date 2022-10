Mkhitaryan+Dzeko e l’Inter va al riposo sul 2-0

Una sfida importantissima questa contro il Viktoria Plzen per l’Inter, poiché farà da ago della bilancia per il prosieguo dei nerazzurri in questa Champions League. Si conclude sul punteggio di 2-0 il primo tempo allo stadio San Siro. Gli uomini di Inzaghi iniziano subito forte con un tiro di Calhanoglu, murato però dalla difesa ospite, e con un cross insidioso di Dimarco. Al 25′, però tripla occasione per l’Inter: Stanek para su Dimarco, poi ci provano anche Lautaro e lo stesso esterno, ma palla finisce sul fondo. Il vantaggio però è solo questione di tempo e al 36′ si concretizza con Mkhitaryan che spunta dal nulla e impatta di testa un cross di Bastoni. Il peso psicologico del gol ora non c’è più e, con la mente più libera, arriva pure il raddoppio al 42′ con Dzeko: un pimpante Dimarco addomestica di prima un bel lancio lungo, servendo al contempo il centravanti che, facilmente, fa 2-0.

Foto: twitter Inter