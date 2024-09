Mkhitaryan: “Zielinski? È un grande calciatore. Sarà importante per noi, sono sicuro”

Henrik Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter di Simone Inzaghi, ha così parlato delle qualità di Piotr Zielinski ai microfoni di TVP Sport dopo aver partecipato alla partita di addio dei suoi due ex compagni al Borussia Dortmund, Lukasz Piszczek e Jakub Błaszczykowski: “Piotr è un grande giocatore. Sono felice di averlo perché ci farà molto bene. Penso che sarà importante per noi, ne sono sicuro. Le sue capacità si vedono in allenamento, si vede. Gli auguro buona fortuna e che ci aiuti a vincere qualche trofeo”.

Foto: Instagram Inter