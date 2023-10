Mkhitaryan: “Vestire la maglia dell’Inter è un onore. Questo club era nel mio destino”

Il percorso dell’armeno è stato tutt’altro che semplice: “Prima di diventare professionista ho sempre avuto il sogno di giocare nelle migliori squadre d’Europa, ma non avrei mai pensato di farlo in tanti club così forti. Sono fortunato, ho raggiunto tanti obiettivi e ogni giorno è stato davvero speciale: questa consapevolezza mi aiuta a dare sempre il massimo. Un altro stimolo importante sono i nostri tifosi che ogni partita sono lì con noi a spingerci, a darci una mano sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Se devo pensare a qualcuno che mi ha ispirato penso a mio padre: anche lui ha giocato a calcio e se non fosse stato per lui io non avrei giocato. È il mio primo idolo, un esempio dentro e fuori dal campo, è per lui che ho scelto questo sport. Di leggende nerazzurre ce ne sono state tante, la più grande è Ronaldo il Fenomeno, un giocatore eccezionale, uno che non ho mai incontrato e credo che sarà difficile anche in futuro trovare un giocatore che ha fatto la differenza come lui”.

Foto: twitter Inter