Mkhitaryan: “Vedremo se il mio fisico mi permetterà di onorare il contratto con l’Inter fino al 2026”

Il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryanha rilasciato una intervista ai microfoni di ARMTv, la rete nazionale armena, e s’è così espresso in merito al suo futuro: “Ho ancora un contratto di due anni con l’Inter, fino al 2026. Vedrò se il mio fisico mi consentirà di onorare quell’accordo, al momento non mi vedo altrove. Poi penseremo se continuare qui, andare in altri club o fare delle riflessioni sulla mia carriera”.

